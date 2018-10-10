ميلانيا ترامب عن اتهامات زوجها الجنسية: «نحتاج أدلة لإثبات ذلك»

نشرت قناة "ABC"، جزء من حوار مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، أجرته خلال زيارتها الأخيرة في كينيا، والذي من المفترض أن يعرض كاملاً الجمعة المقبل.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سئلت السيدة الأولى عما إذا كانت تدعم حركة "me too"، وعن الاعتداءات الجنسية التي يُتهم فيها زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلة: إنها «تؤيد النساء وتدعهم ولكنهم في حاجة لوجود أدلة دامغة تدين أي شخص».

وقالت ميلانيا تعليقًا عن الأمر، إنها تقف مع كل النساء، لكنه لا يمكن القول بإن هناك شخص اعتدى جنسيًا دون وجود دليل، لافتة إلى أن وسائل الإعلام في بعض الأحيان تذهب بعيدًا، فضلاً عن الطريقة التي يصورون فيها القصص، وأنهم ليسوا على حق في ذلك.