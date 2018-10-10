تقرير: عميل المخابرات البريطانية السابق يدافع عن أفعال ترامب

دافع العميل الاستخباراتي البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي أعد ملفا مثيرا للجدل عن صلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروسيا، عن أفعاله في رسالة إلكترونية في أول مرة يتحدث فيها منذ 18 شهرا، قائلا إن واجبه "قول الحقيقة البغيضة للسلطة".

وذكرت شبكة سكاي نيوز، أن "ستيل" أدلى بهذه التعليقات في رسالة إلكترونية لمجلة "فانيتي فير"، عقب أن ضمته في قائمة أبرز مئة شخصية مؤثرة في العالم.

وتم إدراج ستيل صاحب الـ54 عاما، في المرتبة الـ38 في قائمة المجلة بسبب "مجده الذهبي" في إشارة إلى أحد الادعاءات الأكثر بشاعة التي ضمها في ملفه حول صلة ترامب بروسيا.

ونقلت الشبكة عن ستيل القول في الرسالة الإلكترونية ردا على إدراجه في قائمة المجلة " في هذه الأوقات الغريبة والصعبة، من الصعب قول الحقيقة البغيضة للسلطة، ولكني أعتقد أننا لدينا مسؤولية تجاه فعل ذلك".

واحتل روبرت مولر، الذي يقود التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ، المرتبة الأولى في القائمة، التي لم تشمل ترامب.

وكتب ستيل" أقدم التحية للذين ضمتهم القائمة والذين تحلوا بالشجاعة للحديث خلال العام الماضي، وغالبا ما يسبب ذلك لهم خسارة شخصية".