الغيني «سيلا» يقتنص ثلاث نقاط غالية لـ«بيلا» في ديربي القسم الثالث

نجح الغيني سيلا سياجا، لاعب نادي بيلا الحالي والمنصورة والنصر سابقاً، في قيادة فريقه لفوز مهم على غريمه التقليدي نادي الحامول في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب "الأخير"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثالث، وأدارها طاقم تحكيم بقيادة طارق سامي.

وسجل سيلا هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه في الدقيقة 88 من اللقاء ، ليضيف ثلاث نقاط غالية لفريق بيلا الذي يتصدر المجموعة الثانية عشر ، برصيد 21 نقطة ويليه بلطيم برصيد 19 نقطة ثم فريق الزعفران برصيد 18 نقطة.

وجمع فريق بيلا رصيده من المشاركة في تسع مباريات خاضها حتى الآن في الدوري ، بواقع الفوز في سبع والهزيمة في مباراتين.

ويسعى عبد اللطيف الدوماني لاعب غزل المحلة والزمالك السابق والمدير الفني للفريق ، لتحقيق حلم فريق بيلا بالصعود إلى دوري القسم الثاني ، ويأمل في استغلال العناصر المميزة الموجودة بالفريق أمثال سيلا وأحمد الأشقر لاعب بلدية المحلة والمنصورة السابق ، وكذلك عمرو الشيخ مهاجم الفريق ، لتنفيذ اسلوبه وطريقة لعبه التي يسعى من خلالها للحفاظ على قمة المجموعة حتى نهاية المنافسة ، علماً بأن المجموعة تضم 14 فريقاً مما يعني ان الفريق يخوض 26 مباراة على مدار الموسم.

جدير بالذكر ان فريق بيلا سيخوض المباراة المقبلة أمام فريق مركز شباب الحنفي والتابع لمدينة بلطيم.