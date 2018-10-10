«التربية والتعليم» تنشر الأنظمة الدراسية لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

نشرت « الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أنظمة التعليم والمقرارات الدراسية بمراحل رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، والصف الاول الابتدائي.

وحدد القرار الأول الخاص بمرحلة رياض الأطفال 4 مناهج التي ستطبق على الأطفال الملتحقين بتلك المرحلة بمستوييها "الأول والثاني" بكافة مؤسسات رياض الأطفال بالتعليم العام سواء في المدارس الرسمية أو الرسمية للغات أو الرسمية المتميزة للغات أو الخاص بنوعيها العربي واللغات، اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وتشمل المناهج المقرر تطبيقها، منهج متعدد التخصصات ومنهج اللغة العربية ومنهج اللغة الإنجليزية، ومنهج التربية البدنية والصحية، على أن يتشارك في تنفيذ المناهج المشار إليها اثنتان من المعلمات معاً داخل قاعة النشاط، بينما يقوم بتنفيذ الفترات المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية.

وأجاز القرار لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام التعليمي برياض الأطفال، وفقاً لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج التربوي، وفلسفته، وذلك بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام، وحظر القرار تطبيق أي مقررات أو كتب بخلاف المناهج الواردة به.

وحدد القرار مقياس أداء متدرج لتقييم التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها، وذلك من ناحية الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطفل خلال المهام الفردية والجماعية، والمهام الشفهية، بحيث تكون نتيجة التلميذ إما «يفوق التوقعات دائماً» ويرمز لها باللون الأزرق أو «يلبي التوقعات» ويرمز له باللون الأخضر، أو «يلبي التوقعات أحياناًۚ» ويرمز له باللون الأصفر، أو «أقل من المتوقع» ويرمز له باللون الأحمر، على أن يتسلم ولي الأمر في نهاية كل فصل دراسي تقريراً يعبر عن أداء الطفل طوال تلك الفترة وتحفظ صورة منه في ملف الطفل.

ونص القرار على أن تسري أحكامه ونصوصه على نظام التعليم بمرحلة رياض الأطفال اعتباراً من العام الدراسي الحالي، وإلغاء كل ما يخالفه من أحكام.

أما القرار الثاني الخاص بنظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الأول الابتدائي، فلم تختلف أحكامه عن القرار السابق الخاص بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها، سواء في المناهج أو مقاييس الأداء وغيرها.