وزيرة البيئة الألمانية: الاتفاق الأوروبي على خفض انبعاثات السيارات تقدم «مهم»

وصفت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، بشأن تشديد اللوائح الخاصة بحماية المناخ بأنه "تقدم مهم".

وأوضحت «شولتسه»، اليوم الأربعاء، في برلين أنه "ليس سرًا أني كنت أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون هناك المزيد من الطموح وأن هذا الطموح كان في موضعه".

وكان وزراء البيئة بالاتحاد الاوروبي، قد اتفقوا أمس الثلاثاء بعد 14 ساعة من المفاوضات على تقليص انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 35 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بحجم الانبعاثات عام 2020.