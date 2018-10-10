إعصار مايكل يقترب من الدرجة الرابعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الأربعاء، أن العاصفة التي تهدد الساحل الأمريكي ازدادت قوتها للدرجة الرابعة، لتصبح "خطيرة للغاية".

وكتب المركز في صفحته على موقع "تويتر": "العاصفة سوف تهدد الأرواح في قطاعات من شمال شرقى ساحل الخليج".

ومن المتوقع أن يضرب إعصار مايكل اليابسة في شمال غربي فلوريدا اليوم، حيث سوف يجلب رياحا وأمطار غزيرة لأجزاء من ساحل جورجيا وجنوب شرق ألاباما.

وقالت هيئة الأرصاد إن الأمطار الغزيرة قد تؤدي لوقوع فيضانات "تهدد الحياة" في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفيرجينيا.

وطالب حاكم فلوريدا ريك سكوت المواطنين بإخلاء المناطق الساحلية في أسرع وقت ممكن، وكتب أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "القرار الذي تتخذه أنت وأسرتك خلال الساعات المقبلة يمكن أن يحدثا فارقا بين الحياة والموت".

وأعلن "سكوت" بالفعل حالة الطوارئ في 26 منطقة على طول ساحل خليج فلوريدا.