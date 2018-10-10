علق الدكتور علي محروس وكيل وزارة الصحة لشؤون التراخيص الطبية والعلاج الحر، على قرار إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف الطبي، مع تقديم إيصال بالمبلغ المدفوع، قائلًا إن هناك سعيًا من قبل الوزارة لإيجاد علاقة جيدة بين المواطن ومقدم الخدمة الطبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن الطبيب يقدم خدمة طبية وهي عمل إنساني، لذلك ينبغي أن تكون العلاقة محكومة بالود والرحمة، وألا يؤثر العامل المادي في هذه العلاقة، مستطردًا أنه من الصعب التحكم في وضع حد أقصى لتسعيرة الكشف الطبي.

وأردف أن هذه المسألة تكمن في يد المريض الذي يستطيع اختيار الطبيب صاحب التسعيرة المناسبة، متابعًا أن المقياس الحقيقي لكفاءة الطبيب لا تتعلق بالتسعيرة العالية، وإنما في المتابعة الطبية الجيدة.

وأوضح أنه من المهم أن يحصل المريض على إيصال بالمبلغ المدفوع، وذلك حتى لا يغالي الطبيب في أسعار الكشف الطبي، بينما يقدم للضرائب أسعارًا مختلفة تمامًا.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف الطبي الخاصة بها، مع تقديم إيصال بالملبغ المدفوع للمريض.