متحدث فرنسي: ماكرون «يستغرق الوقت اللازم» ليقرر التعديل الوزاري

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستغرق "الوقت اللازم" لاتخاذ قرار بشأن تعديل وزاري مرتقب.

وأضاف ماكرون لأعضاء الوزارة الحالية، أنه "لا يقدم اعتذارا لاستغراقه الوقت اللازم لتنفيذ هذا التعديل"، رغم انتقادات المعارضة في هذا الشأن.

ويتعين على ماكرون، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، تعيين وزير جديد للداخلية خلفا لجيرار كولوم الذي استقال من منصبه في الثاني من أكتوبر. وكان ماكرون رفض الاستقالة في البداية.

وانتقد كريستيان جاكوب رئيس كتلة المعارضة المحافظة التأخير باعتباره "تراجيديا كوميدية"، وذلك في كلمة له بالجمعية الوطنية أمس الثلاثاء.

وألمح جريفو إلى أن التقارير الصحفية التي تحدثت حول تعديل وزاري أوسع نطاقا كانت دقيقة.

وقال المتحدث عقب اجتماع حكومي أسبوعي: "في مثل هذه اللحظات، من المهم اختيار أشخاص أكْفَاء ومحترفين لتنفيذ المهام التي سيكلفون بها".

ويسعى ماكرون إلى استعادة الزخم بعد صيف صعب، هيمنت عليه فضيحة بسبب هجوم أحد مساعديه للامن على متظاهرين، وكذلك مواجهة تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وعززت استقالة كولوم انطباعا بوجود حالة من الارتباك في أعقاب استقالة وزير البيئة نيكولا أولو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، على الهواء مباشرة أواخر شهر أغسطس الماضي.