وزيرا خارجية الصين وكندا يبحثان هاتفيا قضايا التجارة العالمية والشراكة الثنائية

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيرته الكندية "كريستيا فريلاند"، قضايا التجارة العالمية، وشراكتهما الثنائية، وذلك خلال محادثة هاتفية اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الصيني، إن بلاده تتمسك بقوة بالتجارة الحرة، وتدافع عن النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وتعارض الحمائية التجارية بأي شكل من الأشكال والممارسات مزدوجة المعايير، مؤكدًا أن أي محاولة لعرقلة الصين لتحقيق التحديث لن تنجح أو تسود.

ودعا «وانغ»، كندا إلى الانضمام للصين في جهود حماية نظام التجارة الحرة العالمي، ودعم إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وكندا.

من جانبها، أطلعت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، نظيرها الصيني، خلال المحادثة الهاتفية، على اتفاقية التجارة التي تضم بلادها والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والمعروفة بالاتفاقية "الأمريكية المكسيكية الكندية"، قائلة: إن أي اتفاقية للتجارة الحرة يجب أن تكون مفتوحة وشاملة، إلى جانب عدم إلحاق هذه الاتفاقية الضرر بحقوق ومصالح الدول الأخرى.

وأضافت «فريلاند»، أن مباشرة كندا لمفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى يكون قائمًا على قرارات الدول المعنية، قائلة: إن كندا مستعدة للانضمام إلى الدول الأخرى بما فيها الصين للحفاظ والتمسك بنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد ومعارضة الحمائية التجارية.

وأشارت «فريلاند»، إلى تطلع الجانب الكندي إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين، وتوسيع الاتصالات والتعاون في مختلف المجالات.