موظفون كبار يختلسون نحو 130 مليون دولار من بنك في جنوب افريقيا

اختلس موظفون كبار في بنك تعاوني بجنوب افريقيا نحو 1.9 ملياري راند (130 مليون دولار).

جاء ذلك في تقرير لتقصي الحقائق نشره البنك المركزي في جنوب افريقيا اليوم الأربعاء، وحمل التقرير عنوان: " عملية اختلاس كبيرة لمصرف".

وذكر البنك في التقرير أن 53 شخصا، أو منظمة، بما في ذلك على سبيل المثال، المدير المالي للمصرف وأعضاء في مجلس الإشراف والمراقبة ومراجعو حسابات تابعون للبنك، تلقوا مدفوعات مالية كبيرة دون تقديم خدمات في المقابل.

من جانبه، ذكر مكتب محاماة، ضمن المكاتب التي كلفها البنك المركزي بالتحقيق في الواقعة، أن البنك التعاوني كان لديه في الفترة بين 2015 حتى 2018 " مجموعة واسعة النطاق من الأعمال الإجرامية" التي يتعين توضيحها من قبل القائمين على إنفاذ القانون.

وأضاف محامو المكتب أن البنك كان "فاسدا حتى النخاع" ويجب التعامل معه بأسرع ما يمكن.

وتابع المحامون أنه تقريبا لا يوجد شخص بين الموظفين في مناصب المسؤولية بالبنك لم يشارك، بطريقة أو بأخرى، في هذه الجريمة.

كان البنك المركزي وضع البنك التعاوني تحت الإدارة الجبرية في آذار/مارس الماضي ،بسبب تعرض الاخير لأزمة سيولة حادة.

وقال تيري موتو، معد التقرير، إن الرئيس التنفيذي السابق لـ بنك (في.بي.إس) أنديل رامافونجا ، أخطره عن دفع 1.5 مليون راند إلى منظمة تحمل اسم "مؤسسة دودو مايني" للحصول على عربون بقيمة مليار راند من هيئة حكومية للسكك الحديد.

وأضاف موتو أنه ليست هناك مؤسسة بهذا الاسم، ورجح دفع الأموال إلى مؤسسة "جاكوب جي زوما" ، التي يرأسها ميني.

وتصدر بنك (في.بي.إس)، التعاوني الصغير نسبيا عناوين اهتمام وسائل الإعلام في عام 2016 عندما أقرض الرئيس في ذلك الوقت ملايين من الراند بعد أن أمرته المحكمة بسداد أموال دافعي الضرائب التي استخدمها في تحديث منزله الخاص.