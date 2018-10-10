علق أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، على الازدحام الذي شهدته محطات المترو، أمس الثلاثاء، قائلًا إن الازدحام كان نتيجة عودة المواطنين إلى أعمالهم بعد الإجازة، تزامنًا مع موسم المدارس، إلى جانب غلق محطة المرج الجديدة للتطوير.

ونفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الثلاثاء، وجود أية أعطال بمحطات المترو أدت إلى هذا الشكل من التزاحم، فالمحطات كانت تعمل بكامل طاقتها، متابعًا: «كان في زحام طبيعي وتغلبنا عليه».

وأوضح أنه تم الدفع بعدد من القطارات الإضافية للتقليل من نسبة التكدس بالمحطات، مستطردًا أنه سيتم تزويد عدد الرحلات خلال الأيام المقبلة، لمنع الازدحام على الأرصفة.