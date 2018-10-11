الرئيس الألماني يتهم وسائل الإعلام بعدم نقل الواقع بشكل صحيح

اتهم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، وسائل الإعلام، بأنها لا تعكس الواقع بشكل صحيح.

ووجه «شتاينماير»، هذا الاتهام لوسائل الإعلام في ضوء التهديدات التي تمثلها التيارات الشعبوية على المجتمع الديمقراطي في ألمانيا.

وأكد «شتاينماير»، خلال معرض الكتاب الألماني في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، أن العرض الإعلامي للواقع يعطي انطباعًا بأن ألمانيا أوشكت أن تقع تحت سيطرة الذين يريدون إسقاط الديمقراطية، مضيفًا أن هناك "وضعًا عاديًا لا نتحدث عنه حقيقة فيما بيننا".

وأشار الرئيس الألماني خلال نقاش مع مؤلفين من بلجيكا وكرواتيا، إلى أن مئات الآلاف من الناس "يعملون يوميًا وبلا جلبة من أجل أن يسعد الناس بالعيش في هذا البلد".

وأردف، أن المقصود ليس "الافتتان الجديد" بالحكم المستبد في الكثير من دول أوروبا ".. ولكن الديمقراطيين ليسوا عُزَّل".

وطالب «شتاينماير»، باستئناف الحوار الذي ضاع في المجتمع وقال: "علينا أن نفقد الخوف أمام النقاش".