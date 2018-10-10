محافظ بني سويف يصدر حركة تعيينات جديدة بين رؤساء المدن والقرى

• ويؤكد معيار النجاح هو رضا المواطن وتحقيق نقلة في مستوى الخدمات الجماهيرية



أجرى المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، حركة تعيينات جديدة بين رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، حيث تضمن القرار رقم 1392 لسنة 2018، تكليف «عبدالحي سيد عبدالحي»؛ للقيام بتيسير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، والذي كان يشغل وظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وتضمن القرار أيضا تكليف «ناصر أحمد محمد سيف النصر»؛ للقيام بتيسير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، والذي كان يشغل وظيفة مدير الإدارة التعليمية لمركز بني سويف، بالإضافة إلى تكليف يحيى ياسين عبدالعزيز للقيام بتيسير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، ونقل «عبدالرحمن محمد حسين عامر» للعمل بديوان عام المحافظة، والذي كان يشغل وظيفة مركز ومدينة سمسطا.

وشملت الحركة أيضا تعيين عدد من رؤساء القرى، حيث أصدر المحافظ قرار رقم 1393 بتكليف «محمد سليم محمود أحمد» رئيسا للوحدة المحلية لقرية دشطوط بمركز سمسطا، و«حميدة محمد محمد خليفة» رئيسا لقرية بهبشين بمركز ناصر، و«سمير محمود أحمد شحاته» رئيسا لقرية سدس بمركز ببا، و«أشرف حمزاوي محمد» رئيسا لقرية تلت بمركز الفشن، و«ضياء الدين إبراهيم أحمد» رئيسا لقرية الفنت مركز الفشن، و«عاشور صادق علي سليم» رئيسا لقرية براوة بمركز إهناسيا.

وشدد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر على رؤساء الوحدات المحلية الجدد بالاعتماد على الأسلوب الميداني في العمل والتلاحم مع المواطنين والوقوف على مطالبهم وحل مشاكلهم، والبعد كل البعد عن البيروقراطية في العمل، مطالبا إياهم بأهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات الجدد بوضع تصور وخطة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، واستغلال الميزات النسبية التي تمتلكها كل قرية أو المدينة المكلف بها، وأن يتفاعل بالشكل المطلوب مع كل مستجدات أو طوارئ قد تواجه الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطنون بشكل أساسي ويومي.

وأكد المحافظ لرؤساء الوحدات الجدد على أن معيار النجاح الذي يقيس به أداء التنفيذيين هو مستوى رضا المواطن، وتحقيق تغييرا ملموسا إلى الأفضل في الخدمات الجماهيرية، والنجاح في استثمار كل الاعتمادات والمخصصات في تحقيق نقلة في مستوى المعيشة، والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية لها والتنسيق مع الجهات المعنية.