ضبط متهم هارب في قضية قتل بحوزته سلاح ومخدرات بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط متهم هارب في قضية قتل لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيروين وسلاح ناري.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء محمد علي مدير الأمن، قيام «حسن.ح» 39 عاما، عاطل، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية «قتل»، وسبق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات - قتل - سلاح بدون ترخيص) بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (بندقية آلية، و10 طلقات نارية من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 25 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسيارة ملاكي)، وذلك حال تواجده بمنطقة عزبة الكرايم دائرة مركز شرطة أبو صوير.

وبمواجهة المتهم؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والسيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.