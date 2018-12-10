مقتل سائق سيارة تابعة لمؤسسة تعاون ألمانية في النيجر

هاجم مجهولان سيارة تابعة لمؤسسة ألمانية للتعاون التنموي في النيجر، وقتلا قائدها.

وقال محمد ايشافا، عمدة مدينة ادربيسيانت الواقعة وسط البلاد، إن الحادثة وقعت صباح أمس الأحد، مشيرا إلى أن رجلين مسلحين أطلقا النار على قائد السيارة، وهو من النيجر، من مسافة قريبة وسرقا السيارة في أعقاب ذلك.

ولايشتبه إيشافا بصفة مبدئية في أن الحادث له خلفية سياسية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة التنمية الألمانية أن السيارة تابعة لمؤسسة التعاون الدولي (جي آي زد).

وأسفر الحادث عن إصابة الشخص الذي كان يجلس إلى جوار قائد السيارة وهو أيضا من النيجر.

وتقع مدينة ادربيسيانت على مسافة نحو 150 كيلومترا جنوبي مدينة اجاديس، وهي نقطة انطلاق مهمة بالنسبة للمهاجرين الراغبين في الوصول عبر ليبيا أو الجزائر إلى البحر المتوسط للهجرة من هناك إلى أوروبا.