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رئيس الوزراء المغربي يبحث مع نظيره الإسباني التعاون المشترك بشأن ملف الهجرة

الرباط - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 11:35 م | آخر تحديث : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 11:35 م

بحث رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، بمدينة مراكش المغربية مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، قضايا ذات صلة بظاهرة الهجرة، واتفقا على ضرورة العمل والتعاون لمعالجة أصل الظاهرة، بإطلاق عدد من المشاريع المدرة للدخل، والمساعدة على تثبيت المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومنحهم فرصة للعيش الكريم، وكذا ضرورة محاربة الجهات التي تتاجر في المآسي الإنسانية للمهاجرين.

وأعرب الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية، خلال لقاءهما على هامش المؤتمر الدولي الحكومي حول الهجرة، الذي شهد المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة - عن قناعتهما المشتركة بوجوب تطوير الهجرة المنظمة، مما سيمكن من تحقيق هجرة آمنة، تضمن الاندماج الإيجابي للمهاجرين في بلدان الإقامة، وتضيق الخناق على ممتهني التهريب والهجرة غير القانونية.

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