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القاهرة.. يعقد البرلمان العربي أعمال الجلسة العامة له، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، غدا الثلاثاء.