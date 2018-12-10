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الثلاثاء.. البرلمان العربي يعقد أعمال الجلسة العامة بمشاركة علي عبدالعال


نشر فى : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 9:29 م | آخر تحديث : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 9:29 م

القاهرة.. يعقد البرلمان العربي أعمال الجلسة العامة له، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، غدا الثلاثاء.

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