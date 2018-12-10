مركز روسي: عودة 676 لاجئا سوريا من لبنان والأردن

أعلن المركز الروسي لاستقبال وإيواء اللاجئين السوريين أن أكثر من 676 لاجئا عادوا إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين - أن 676 لاجئا قد عادوا إلى سوريا من الدول المجاورة بينهم 94 شخصا من لبنان عبر حاجز جديدة يابوس، 63 عبر تلكلخ، و519 عبر معبر نصيب معظمهم جميعا من النساء والأطفال.

وأضاف أن 259 نازحا عادوا إلى بيوتهم وبلداتهم في الداخل السوري، كما تم تقديم المساعدة الطبية لـ29 شخصا في ريف دير الزور.

وفي سياق آخر، أشار المركز إلى أن قوات الهندسة السورية تنفذ مهام إزالة الألغام حيث فككت 37 عبوة متفجرة.