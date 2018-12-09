اغتيال أحد قادة فصائل المصالحة السورية في درعا

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قتل أمس الأحد، أحد أبرز قادة المصالحات مع القوات الحكومية السورية في محافظة درعا.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن شخصين أطلقا رصاصتين من مسدسات كاتمة للصوت على رأس مشهور الكناكري، مما أدى لمقتله فوراً في مدينة داعل بريف درعا الشمالي ".

واتهمت المصادر القوات الحكومية السورية بأنها وراء مقتل الكناكري، وأضافت " القوات الحكومية تريد الخلاص من كل قيادات المصالحات التي لها علاقة وتواصل مع الجيش الروسي".

ويعتبر الكناكري من أوائل قادة المصالحات في محافظة درعا اللذين قاموا بالتواصل مع القوات الحكومية، وكان يشغل منصب قائد في اللواء الرابع التابع لفصيل مجاهدي حوران".

وتشهد محافظة درعا استهداف متكرر لقادة الفصائل التي قامت بمصالحات مع القوات الحكومية والروسية.