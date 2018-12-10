العراق يشيد بدور بولندا في مساعدة النازحين

أشاد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم الاثنين بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها بولندا للنازحين العراقيين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى وزيرة شؤون المساعدات الإنسانية البولندية السيدة بياتا كيمبا في بغداد، وتم التباحث في الآليات التي يمكن للبلدين التعاون فيها لدعم الجهد الإنساني مع التأكيد على تقدير بغداد الكبير للمساعدات الإنسانية التي قدمتها بولندا للنازحين العراقيين".

وأكد الحكيم الاهتمام الخاص الذى توليه بغداد بتعزيز شراكتها مع بولندا، معربا عن شكره للدعم العسكري للعراق في حربه ضد عصابات "داعش" الإرهابية.

وقال إن العراق شرع في التحول إلى المرحلة التالية بعد أن هزم الإرهاب بإعمار المناطق المحررة، داعيا الجانب البولندي إلى استمرار دعمه للعراق في هذا المجال.

من جانبها، استعرضت كيمبا حجم المساعدات التي قدمتها بولندا خلال العامين الماضيين من مساعدات مالية وطبية للعائلات العراقية النازحة، كما أعربت عن أملها في استمرار التعاون بين الطرفين لتحقيق الأفضل للشعبين الصديقين.