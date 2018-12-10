المصادقة على اتفاق الأمم المتحدة حول الهجرة في مؤتمر مراكش

صادقت الدول المشاركة في المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، الذي تنظمه الأمم المتحدة بمراكش، اليوم الاثنين، رسميا على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية.

وقال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة- الذي انتخب رئيسا للمؤتمر خلال فعاليات افتتاحه إن المؤتمر يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلقت في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، ويجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهته، قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتييريش في كلمته إن الميثاق الأممي لا يقتصر على السعي لمساعدة المهاجرين والمهاجرات، بل أيضا بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال، مؤكدا أن الميثاق يشدد على أهمية اقتراح مزيد من القنوات القانونية لتمكين الوصول إلى فرص الشغل وبالتالي الحد بطريقة ناجحة من الاتجار في البشر.

يذكر أن الأمم المتحدة تبنت إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، وقررت الجمعية العامة خلاله تطوير ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، وعقب إتمامه في 13 يوليو الماضي، اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، اليوم، لتبنيه في مؤتمر مراكش.