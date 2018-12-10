مواطنو بيرو يصوتون لصالح إصلاحات مكافحة الفساد بعد فضائح سياسية

صوت مواطنو بيرو أمس الأحد، بأغلبية في صالح استفتاء دستوري، يقترح 4 إصلاحات تهدف إلى اقتلاع جذور الفساد الذي يهز المؤسسات السياسية والهيئة القضائية في البلاد.



ووفقا للنتائج الأولية، فقد صوت 85% لصالح الإصلاحات التي طرحها الرئيس مارتن فيزكارا، والتي تشمل منع إعادة انتخاب المشرعين بشكل فوري.



وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي، لكن بيرو عانت بسبب انتقالها من أزمة سياسية إلى أخرى خلال العقدين الماضيين.



ويجري التحقيق حاليا مع أربعة رؤساء سابقين في إطار اتهامات بتلقي رشاوى مالية من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أودبريشت".



وتولى فيزكارا، نائب الرئيس السابق، مقاليد السلطة في مارس الماضي بعد أن استقال سلفه، بيدرو بابلو كوشينسكي لتفادي توجيه اتهام له بسبب ما يزعم من جرائم فساد وهو ما ينفيه.



واقترح فيزكارا الاصلاح الدستوري، ردا على تقارير كشفت عن كسب غير مشروع واسع النطاق داخل الهيئة القضائية.