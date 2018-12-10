وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه اليوم الاثنين، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي وأبرز المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء، حضره من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير جمال عقيل، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير المملكة لدى تونس محمد العلي.