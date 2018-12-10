ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس النيجر العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع رئيس النيجر إيسوفو محمدو -الذى يزور البلاد حاليا- علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية التي بثت النبأ، أن الشيخ محمد بن زايد، أكد خلال اللقاء اهتمام بلاده بتوسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة، القائمة على مبادئ الثقة، والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن علاقات التعاون مع النيجر تشهد نموا وتطورا في العديد من المجالات، معربا عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون إلى مسارات جديدة.

من جانبه أكد رئيس النيجر، حرص بلاده على تطوير وتنمية تعاونها المشترك مع الإمارات في المجالات التنموية والاقتصادية التي تدعم جهود التنمية والبناء والتقدم في كلا البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وشدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة، مؤكدين ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم.

وشهد ولي عهد أبو طبي ورئيس النيجر مراسم تبادل اتفاقيات تعاون بين البلدين، تستهدف تعزيز الشراكات الثنائية، والتعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، حيث تم توقيع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي على الدخل" واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تبادل مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بين البلدين.