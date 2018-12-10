رويترز: منظمات الإغاثة في الكونغو تتهم الأمم المتحدة بالتلاعب في البيانات قبل الانتخابات

اتهمت منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، الأمم المتحدة بالتلاعب في البيانات والإحصائيات؛ لإعطاء انطباع إيجابي مفرط عن الوضع في البلاد، التي تعاني من الصراع المسلح والمرض.

وقالت المنظمات إن شخصيات جديدة مضللة تعمل في الوكالة الأممية الإنسانية، تلاعبت في أعداد النازحين وأظهرت انخفاضا كبيرا فيها، واتهمتها بالإنحناء أمام ضغوط الحكومة، قبيل الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراءها في 23 ديسمبر الجاري.

وبحسب رويترز، فقد رفض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في الكونغو اتهامه بالتلاعب في أي بيانات، لافتا إلى إنه كانت هناك مناقشات مستمرة مع المنظمات بشأن هذه المسألة، أيضا قال المتحدث باسم مكتب الأمم، إن النزاع نابع من اختلاف في فهم البيانات، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل، كما نفت الحكومة الإتهامات عنها، واصفة وكالات الإغاثة بتعمد تضخيم الأزمة لزيادة التمويل المقدم لها.

يأتي هذا في ظل مكافحة الكونغو ض انتشار فيروس إيبولا، فضلاً عن الصراعات المسلحة المتعددة التي تفاقمت مؤخرا؛ بسبب رفض الرئيس جوزيف كابيلا التنحي في نهاية ولايته المنتخبة في عام 2016.

تقول الصحيفة إنه في العام الماضي، قدرت الأمم المتحدة أعداد النازحين داخل البلاد ممن أجبروا على الفرار من ديارهم وأصبحوا غير قادرين على العودة، بـ4.5 مليون، بينما قدر البيان الصادر الشهر الماضي لأعداد النازحين، لعام 2019، بـ1.37 مليون نازح فقط.

ولفت الى أن العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين بنحو 12.8 مليون شخص، وهو أقل بقليل من العام الماضي، على الرغم من تقدير النظام الدولي لتتبع الأمن الغذائي عدد الجائعين وحده بنحو 13.1 مليون شخص هذا العام، وهي أكثر من العام الماضي، الذي بلغ 7.7 مليون جائع في العام الماضي.

واطلعت رويترز، على رسالة إلى الأمم المتحدة، التي كتبتها نحو 45 وكالة إغاثية، ذكرت أن الإحتياجات الانسانية الشاملة ارتفعت في 2018 بدلا من إنخفاضها.

وتعتبرمثل هذا التلاعب الساخر للبيانات المهمة بمثابة تشويه للحقيقة على أرض الواقع؛ ما يعرض قدرة المنظمات الإنسانية للخطر، عند محاولتها التواصل بفعالية حول الأزمة.

وكانت المجلة الدولية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، قد نشرت الوضع في الكنغو لعام 2019، الثلاثاء الماضي، دون الرقم المتنازع عليه بشأن النازحين، وقالت إنه من المتوقع عودة 2.9 مليون من النازحين داخلياً إلى ديارهم؛ بسبب تحسن الوضع الأمني في الكونغو، وهو الأمر الذي يشكك فيه عمال الإغاثة، وبينما يتناقص العنف في بعض المناطق، وقد يسمح للناس بالعودة إلى منازلهم، زاد في أماكن أخرى، مثل إيتوري، ومقاطعات كيفو الشمالية، خلال العام الماضي، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكانت الحكومة الكنغولية قد قاطعت مؤتمرًا دوليًا للمساعدات في جنيف، مارس الماضي، بعد إعلان الأمم المتحدة أن الأزمة في الكونغو ستصل للمستواها الثالث، وهو أعلى مستوى طوارئ، وقتها طالبت الحكومة أن تكون الإحصاءات الإنسانية متسقة مع بياناتها الخاصة لعدم تثبيط الاستثمارات.

من جهته يقول أندرياس كيرشوف، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، "على الصعيد العالمي كانت مشكلة النزوح في الكونغو واسعة الانتشار ومثيرة للغاية، ولا نرى أنه كان هناك تحسن كبير في العديد من المجالات خلال الأشهر الماضية".

يذكر أنه في نوفمبر الماضي انطلقت الحملة الممهدة للإنتخابات الرئاسية، المفترض أن تجرى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة الرئيس المنتهية ولايته، جوزيف كابيلا، وأكثر من مرشح للمعارضة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك بين المتمردين، والجيش الكونغولي، والتي أدت لمقتل 15 شخصا خلال مواجهات جرت مطلع الشهر الجاري.