مصرع وإصابة 30 شخصا فى حادثي سير بباكستان

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في باكستان، اليوم الإثنين، فى حادثي انقلاب حافلتين بإقليم البنجاب الواقع بين الهند وباكستان.

وأوضحت السلطات المحلية -حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين- أن حافلة سقطت في قناة مائية بضاحية "راجانبور" ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، مضيفة أن 6 أشخاص سبحوا إلى البر بمفردهم وتم إنقاذ 4 أشخاص، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

كما شهد الإقليم ذاته حادث انقلاب حافلة بضاحية "هيدسوبا" ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لم تعلن السلطات عن هويات الضحايا.