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مصرع وإصابة 30 شخصا فى حادثي سير بباكستان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 3:52 م | آخر تحديث : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 3:52 م

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في باكستان، اليوم الإثنين، فى حادثي انقلاب حافلتين بإقليم البنجاب الواقع بين الهند وباكستان.
وأوضحت السلطات المحلية -حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين- أن حافلة سقطت في قناة مائية بضاحية "راجانبور" ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، مضيفة أن 6 أشخاص سبحوا إلى البر بمفردهم وتم إنقاذ 4 أشخاص، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.
كما شهد الإقليم ذاته حادث انقلاب حافلة بضاحية "هيدسوبا" ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لم تعلن السلطات عن هويات الضحايا.

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