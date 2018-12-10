إصابة 7 إسرائيليين بإطلاق نار من سيارة فلسطينية في الضفة الغربية

أصيب مساء أمس الأحد ما لا يقل عن سبعة إسرائيليين بجراح جراء إطلاق نار من سيارة فلسطينية مسرعة بالقرب من مفرق عوفرا شمالي الضفة الغربية.

وقالت صحيفة" يديعوت احرونوت"في موقعها الإلكتروني إن قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث أطلقت النار على السيارة الفلسطينية التي لاذت بالفرار.

من جهة أخرى ،ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن المصابين من المستوطنين.

ونقل عن شهود عيان قولهم إن مجموعة مستوطنين كانوا يقومون بإحياء ذكرى قتيل بحادث سير بالمكان قبل قدوم مركبة فلسطينية بيضاء اللون إلى المكان، وفتح السائق النار عليهم .