الملك سلمان يفتتح حي الطريف مقر الدولة السعودية الأولى قبل 300 عام

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الأحد حي الطريف التاريخي في مدينة الدرعية شمال غرب الرياض أمام الزوار، بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير للحي الذي كان مقرا للدولة السعودية الأولى التي قامت قبل نحو 300 عام.

وجاء في بيان رسمي أمس، أن الملك سلمان سوف يتقدم الحضور في افتتاح الحي برفقة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي المتواجدين في العاصمة الرياض للمشاركة في القمة الخليجية التاسعة والثلاثين.

وبدأت السعودية بتطوير الحي وترميمه وتحويله لمعلم سياحي وتراثي في عام 2011، كجزء من مشروع لتطوير الجزء القديم من مدينة الدرعية التي كانت مقرا وموطنا لعائلة آل سعود ومنها أقاموا دولتهم التي استقرت بحدودها الحالية منذ أكثر من 80 عاما، وباسمها المعروف، المملكة العربية السعودية.

وتقع الدرعية المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، شمال غرب الرياض التي تتوسط قلب شبه الجزيرة العربیة، ويعد حي الطريف أهم معالمها، والعنصر الأساس للتطوير فيها، فقد كان مقرا لسكن مؤسس الدولة السعودية الأولى، الإمام محمد بن سعود وأسرته، ومقرا للحكم.

ويحتضن الحي أهم معالم الدرعیة وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى ومسجد الإمام محمد بن سعود ومجموعة كبيرة من القصور والمنازل إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار، والمرافق الخدمیة.

ويحمل حي الطريف، الذي أسس في القرن الخامس عشر الميلادي، آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرَّد به وسط شبه الجزيرة العربیة، وتضمن مشروع تطويره تنفیذ شبكات المرافق العامة والبنى التحتیة، والترميم الأثري للمباني المهمة وتأهيلها لإبقائها معالم معمارية.

وتضمن المشروع إنشاء خمسة متاحف في عدد من القصور التاريخیة بالحي، تحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى، تشمل كلا من: متحف الدرعیة ومتحف الحياة الاجتماعیة والمتحف الحربي ومتحف الخیل العربیة وومتحف التجارة والمال، إلى جانب مركز العمارة وطرق البناء التراثیة.

وتم توظيف الأطلال الخارجیة لقصر سلوى لعروض الصوت والضوء والوسائط المتعددة، حیث ستستخدم جدران القصر كشاشات لعرض دراما بصرية قصصیة تحكي قصة الدولة السعودية الأولى، كما يجري ترمیم جامع الإمام محمد بن سعود في الحي، وإعادة استخدامه كمصلى ضمن أبعاده الأصلیة.

وسوف يشتمل الحي على "سوق الطريف" ومركز لاستقبال الزوار أقیم عند مدخل الحي، ومركز لإدارة الحي يقام في قصر فهد بن سعود، مع تخصیص قصر إبراهيم بن سعود كمركز لتوثيق تاريخ الدرعیة.

ومن المتوقع أن يتحول الحي لقبلة سياحية لزوار المملكة ومواطنيها على حد سواء، بالنظر لمكانته التاريخية في بلد بدأ حديثا بالاهتمام بمواقعه التاريخية وترميمها بهدف جذب الزوار والسياح إلى المملكة.