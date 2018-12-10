يعقد البرلمان العربي أعمال الجلسة العامة له، صباح غد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

وتناقش الجلسة عددا من قضايا العمل العربي المشترك، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي أنه من المقرر أن يسبق الجلسة العامة، جلسة مباحثات مشتركة بين رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تتركز حول تنسيق المواقف البرلمانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الدكتور مشعل فهم السلمي قد اختير رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية أمس الأول، في الجلسة الإجرائية التي جرى خلالها أيضا انتخاب نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان ونوابهم.