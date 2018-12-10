سرقة أحجار نحاسية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في روما

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جرى سرقة 20 حجرا نحاسيا تحي ذكرى ضحايا الهولوكوست (المحرقة) من اليهود الإيطاليين من أحد شوارع روما المرصوفة بالحجارة.

كانت ما يطلق عليها "أحجار عثرة" توجد في مقاطعة مونتي بوسط البلاد وتحي ذكرى أسرة دي كونسيجليو الممتدة، حسبما ذكر موقع "شلوم" الذي تديره الجالية اليهودية في روما، اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة الحي سابرينا ألفونسي على فيسبوك: "ندين هذا الهجوم المشين، ونأمل أن تتمكن قوات الشرطة من تعقب المسؤولين عن ذلك في أقرب وقت ممكن".

وتوفى الكثيرون من أفراد أسرة دي كونسيجليو في معسكر الاعتقال "أوشفيتس" بينما قتل آخرون في مذبحة "فوسي أردياتين" النازية على مشارف روما.

وتأتي فكرة وضع "أحجار عثرة" خارج منازل ضحايا الهولوكوست للرسام الألماني جونتر ديمنيج الذي وضع أولى حجر عثرة في مقاطعة كروتسبرج ببرلين عام 1996 .

وبحسب موقع ديمنيج، توجد الحجارة حاليا في أكثر من 610 مكان في ألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا وجمهورية التشيك والنرويج وأوكرانيا.