سجن زعيم عصابة مخدرات 15 عاما في صربيا

قضت محكمة في بلجراد، اليوم الاثنين، بسجن زعيم عصابة مخدرات 15 عاما، بعد إدانته بتنظيم نقل أطنان من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وأدين دراكو ساريتش بتهريب 5.7 أطنان من الكوكايين إلى أوروبا عن طريق شحنها على متن سفن عبر المحيط ، بعد إعادة محاكمته، ومن حق ساريتش الطعن على الحكم الصادر بحقه.

وأصدرت محكمة بلجراد العليا أحكاما بحق 17 متهما آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما.

وفي المحاكمة الأولى، صدر حكم على ساريتش بالسجن لمدة 20 عاما، وذلك في عام 2015، لكن محكمة استئناف ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

واستسلم ساريتش /48 عاما/ والذي وصف بأنه تاجر المخدرات الرئيسي في المنطقة للسلطات عام 2014، بعد فترة هروب منذ عام 2010 .

ووصل إلى بلجراد بملامح مختلفة بسبب جراحة فاشلة في وجهه على ما يبدو، بعد السماح له بزيارة أقاربه في مونتينيجرو.