أمين دار الفتوى بأستراليا: يوجد 800 ألف مسلم بنسبة 3% من سكان الدولة

قال الأمين العام لدار الفتوى، بالمجلس الإسلامي الأعلى بأستراليا، الدكتور سليم علوان الحسيني، إن عدد المسلمين في أستراليا يبلغ حوالي 800 ألف مسلم، بما يمثل حوالي 3% من عدد السكان، موزعون على المدن الأسترالية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء أمس الأحد، أن الحكومة الاسترالية فتحت المجال أمام المسلمين في أستراليا لإقامة المساجد والمدراس، متابعًا: «لهذا نظرت الجالية الإسلامية لما تقدمه الدولة من تسهيلات نظرة إيجابية».

وعقب: «نقابل هذا الفعل من الحكومة بالإحسان واللطف والرحمة، وبالمعاملة التي جاء بها رسول الله، ماذا ينتظرون منا إلا أن نقدم لها أحسن مما قدموا إلينا»، مشيرًا إلى أنه يوجد كذلك أصحاب الأفكار المتطرفة الخارجة عن إطار المجلس الإسلامي الأعلى بأستراليا.