العراق: القبض على عنصر أمني يعمل لحساب داعش في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ،اليوم الاثنين، القبض على أحد العناصر الأمنية التي كانت تعمل مع داعش وتزودها بمعلومات أمنية في منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مفارزها في قيادة الفرقة 14 وبالتنسيق مع فوج استخبارات الفرقة وبعملية نوعية ألقت القبض على أحد العناصر الأمنية التي كانت تعمل مع داعش".

وذكر البيان أن المعتقل كان يزود تنظيم داعش بتقارير عن تحركات القوات الأمنية والإخبار عن المتعاونين معها قبل التحرير وهو ما تسبب في اعتقال العديد منهم من قبل التنظيم الإرهابي في الأنبار.