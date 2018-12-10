يحتفل العالم اليوم الاثنين، بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار «لنقف جميعًا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية».

وفي ضوء هذه المناسبة، تجيب «الشروق» على أبرز التساؤلات المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

س: ما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

ج: هو وثيقة تاريخية تضمنت حقوقًا غير قابلة للتصرف، ويحق لكل إنسان التمتع بها، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي.

ويعتبر هذا الإعلان أحد المصادر الأساسية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، كما يعتبر أحد الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي في سبيل الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ليس فقط على مستوى العلاقات بين الدول وبعضها البعض، ولكن أيضًا على مستوى منظومة القيم داخل كل دولة.

س: متى صدر الإعلان؟

ج: صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من عام 1948.

س: ما هي الجهة التي أصدرت الإعلان؟

ج: صدر الإعلام بموجب القرار رقم «217»، للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الدورة العادية الثالثة.

س: ما هي آلية صدور الإعلان؟

ج: صدر الإعلان من خلال تصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقتها عليه، بتأييد 48 دولة من إجمالي 56 دولة، وبدون اعتراض أي دولة، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت.

س: ما هي أسباب صدور الإعلان؟

ج: صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بسبب رغبة المجتمع الدولي في عدم تكرار الانتهاكات التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية، وضمان حقوق كل فرد في أي مكان أو زمان، وذلك حسبما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

س: من صاغ الإعلان؟

ج: اشترك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدد من الشخصيات القانونية والسياسية من دول مختلفة، وهم (الدكتور تشالز مالك من لبنان، وألكسندر بوغومولوف من الاتحاد السوفيتي وقتها، والدكتور بينغ تشنغ من الصين، ورينيه كاسين من فرنسا، وإليانور روزفلت من الولايات المتحدة، وتشارلز ديوكس من المملكة المتحدة، ووليان هودغسون من أستراليا، وهيرنان سانتا كروز من شيلي، وجون هومفيري من كندا)، وذلك حسبما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

س: ماذا تضمن الإعلان؟

ج: تضمن الإعلان ديباجة شددت على وجوب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وثلاثين مادة تضمنت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.

س: ما هي أهم الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان؟

ج: ركز الإعلان على عدد من الحقوق والحريات، أبرزها: الحق في الحياة، والحرية والأمان، والحماية ضد التعذيب، وحرمة الحياة الخاصة، والملكية، والضمان الاجتماعي، والتعليم، ومستوى معيشي كافي للصحة والرفاهية.