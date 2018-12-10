الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفشي وباء الكوليرا مجددا في اليمن

حذرت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن، ليزي جريندي، من احتمال تفشي وباء الكوليرا مجددا في اليمن .

وقالت جريندي - أثناء منتدى الأمن الإماراتي في أبو ظبي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - إن: "الأزمة الإنسانية هناك أصبحت مثار قلق، ونحن قلقون من الأوضاع التى يواجهونها، موضحة أن 200 ألف شخص مازالوا في مدينة الحديدة، وأن أكثر من 25 % من أطفال الحديدة يعانون من سوء التغذية.

وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز جراندى، في وقت سابق،عن تقديرها لكل ما تقدمه الحكومة الشرعية من تسهيلات لعمل المنظمات الإنسانية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية وأنها لم ولن تقم بتوقيع أى اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الانقلابيين.