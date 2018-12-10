المؤتمر الأممي للمناخ يستعد لمرحلة حاسمة من المناقشات بشأن التغير المناخي

دخل مؤتمر الأمم المتحدة، حول المناخ المنعقد في مدينة كاتوفيتسه في بولندا مرحلته الأخيرة، والأكثر أهمية اليوم الاثنين، وذلك مع وصول الوزراء للتصديق على كتاب قواعد بشأن تطبيق أهداف المناخ.

وقال الرئيس البولندي للمؤتمر ميشيل كورتيكا، في بداية الأسبوع الثاني للقمة " يتم إنجاز الكثير من المهام، ولكننا أيضا نعلم أن هناك حاجة لبذل المزيد".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تواجدت وفود نحو 200 دولة في بولندا لإجراء مباحثات بشأن المناخ، تهدف للتركيز على التوصل إلى قواعد لتمويل وتطبيق اتفاقية باريس التي تم التوصل إليها عام 2015.

وتنص اتفاقية باريس على وضع إطار للدول التي تعمل معا لخفض درجة حرارة الأرض بما تتراوح ما بين 1.5 و2 درجة مئوية.

وتتعلق معظم الجهود لمنع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بوقف انبعاث الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر التصديق على كتاب القواعد بحلول يوم الجمعة، مع ذلك، إذا لزم الأمر، فإن مؤتمر المناخ قد يستغرق وقتا أكثر من المقرر.