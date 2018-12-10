قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستعقد اجتماعا لها، الخميس المقبل، لدراسة وبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة، وخاصة على ضوء التحركات الأمريكية الأخيرة في الأمم المتحدة لإدانة النضال الفلسطيني.

وأضافت عشراوي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الإثنين، أن اللجنة ستبحث في آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي حول العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وملف المصالحة الوطنية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الوضع المأساوي في قطاع غزة، الذي تستغله أمريكا وإسرائيل.

وأوضحت أن هناك مجموعة من اللجان المنبثقة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي قدمت عدة أوراق واقتراحات وأفكار تتعلق بآلية تنفيذ وتطبيق قرارات المركزي بما لا يضر بالقضية الفلسطينية دون أن يكون تنفيذ أي من هذه القرارات يغلق أبوابا أخرى على فلسطين.

وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية وخطورة المرحلة التي تمر بها، داعية إلى رص الصفوف والتصرف بحكمة ودراية وبذكاء أمام الهجمة الأمريكية الإسرائيلية.

وحول المؤتمر الدولي أشارت عشراوي إلى استمرار الاتصالات مع عدة دول وخاصة فرنسا التي دعت لهذا المؤتمر، إلا أن هذه الاتصالات أو المشاورات ما زالت في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أن المطلوب من دول العالم ليس فقط إصدار بيانات حول حل الدولتين بل الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لذلك على ضوء المعادلة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة.