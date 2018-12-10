خريجو الأزهر في كينيا ينظمون دورة توعوية لطلبة المدارس

بدأ فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بكينيا، دورة توعوية لطلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، تستمرحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك بمسجد التجمع في العاصمة الكينية نيروبي.

وصرح الشيخ محمد شريف عبد الوهاب عضو الفرع وأحد المحاضرين بالدورة اليوم الاثنين بأن الدورة تستهدف تحصين النشء ضد الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، ونبذ الأفكار المتطرفة المنحرفة، وأشار إلى أنه يتم الاستعانة خلال الدورة بالكتب الأزهرية الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية في مصر بتدريس أسس الفقه الشافعي والسيرة النبوية والحديث.

تقام الدورة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستمر فعالياتها حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويحاضر فيها مجموعة من خريجي الأزهر في كينيا.