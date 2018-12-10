اليابان تقدم 5 ملايين دولار لمساعدة غانا في معالجة سوء التغذية

أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم منحة قيمتها 5 ملايين دولار لمساعدة غانا في معالجة سوء التغذية.

وقال السفير الياباني لدى غانا "تسوتومو هيمينو"، إن حكومته ملتزمة بدعم السلام والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، ولذلك فإنها تستضيف من حين لآخر مؤتمر طوكيو الدولي بشأن التنمية الإفريقية لتشجيع الشراكات التعاونية بين الجانبين.

وأضاف السفير الياباني: "إننا نعتبر مسألة التغذية والقضايا المتعلقة بالصحة مسائل ضرورية لتحقيق الأمن الإنساني والصحة الجيدة والسلامة، ونشعر بسعادة للمساهمة في المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

من جانبه، أعرب وزير الصحة الغاني كواكو أجيمان مانو، عن شكره للحكومة اليابانية على هذه المساعدة التي سيستفيد منها حوالى 600 ألف مواطن غاني في تحسين احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية عام 2020، والتي ستكمل برامج التغذية التي يقوم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بتنفيذها في غانا لمعالجة مشكلات سوء التغذية وتوقف النمو والسمنة بين الأطفال.

وقال مانو إنه سيتم استخدام جزء من المنحة اليابانية في دعم البحوث والتوعية العامة، بشأن الاحتياجات الغذائية الصحية للمواطنين.

من ناحيتها، أشارت مديرة برنامج الغذاء العالمي في غانا، رقية يعقوب، إلى أن المنحة اليابانية جاءت في وقتها لأنها تتزامن مع الخطة الاستراتيجية الجديدة في غانا بشأن التغذية، التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها خلال عام 2019، وأن برنامج الغذاء العالمي يسعى لإقامة شراكات جديدة فيما يتعلق بهذا الشأن، في الوقت الذي يدعم فيه أيضا الشراكات القديمة.