إصابة أكثر من 65 شخصا بمرض «اللشمانيا» في سرت بليبيا

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أكد محمد حمودة مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت في ليبيا، تسجيل أكثر من 65 حالة إصابة بمرض «اللشمانيا» بضواحي المدينة.

وأوضح «حمودة» لموقع «بوابة الوسط» الإلكتروني، أن هذه الحالات موجودة بمناطق أبو نجيم والقداحية وزمزم وأبو قرين، وتتم معالجتها ومتابعتها صحيا عن طريق وحدة علاج اللشمانيا التابعة لقطاع الصحة بسرت بمشفى زمزم القروى.

وأضاف أن عدد من الحالات «شفيت بالدواء والمتابعة الصحية المنتظمة وأخرى حالتهم تواصل المتابعة العلاجية بمستشفيات مصراتة وطرابلس.. ويعانون من نقص المضادات والأدوية المختصة للعلاج بالمرافق الصحية التابعة للدولة رغم أنها متوفرة بالصيدليات الخاصة بأسعار باهظة جدا، في ظل معاناة المواطن من نقص السيولة وتأخر المرتبات لأشهر».

ويعتبر مرض «اللشمانيا» من الأمراض الوبائية الخطرة التي تسببها لسعات الذباب الرملية، حيث يسبب ندبات على سطح الجلد وتقيحات خطرة.