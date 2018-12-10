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مقتل 4 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية

واس
نشر فى : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 4:33 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 4:33 ص

قتل أربعة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي.

وأعلنت القيادة الأمريكية بأفريقيا في بيان أمس الأحد، أن الهجوم الذي وقع جنوب الصومال أمس جاء دفاعًا عن النفس، مضيفًا أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.


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