«ماكرون» يعلن إجراء إصلاحات كبيرة على نظام الأجور والضرائب في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراء إصلاحات كبيرة على نظام الأجور والضرائب في باريس، وذلك بعد احتجاجات عارمة شهدتها البلاد لعدة أسابيع اعتراضًا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال، في كلمة ألقاها، مساء اليوم الاثنين، إن البلاد تمر بحالة من الاستياء والغضب الشعبي، وهو ليس وليد اللحظة وإنما كامن منذ 40 عامًا، متابعًا أن هذا الغضب مشروع لكنه لا يمكن أن يبرر العنف.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن بلاده تواجه حالة طوارئ في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا لإجراء حوار وطني شامل في فرنسا لوحدة الصف.

وأكد أنه سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة، مطالبًا الحكومة والبرلمان والعمل على رفع الأجور وتخفيض الضرائب.

وتابع أنه سيتم زيادة الحد الأدنى من الأجور بنحو 100 يورو بداية من العام المقبل، وإلزام أصحاب الأعمال بتقديم علاوة غير خاضعة للضرائب للعمال في بداية العام المقبل،

وذكر الرئيس الفرنسي، أنه سيستقبل كل رؤساء البلديات الفرنسية لوضع عقد جديد للبلاد، معقبًا: «همي الأول تحقيق مصلحة المواطنين المواطنين، ومعركتي الأساسية هي من أجل فرنسا».