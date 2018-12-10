البحرية الروسية ستستلم طائرة برييف بي - 200 برمائية بنهاية 2019

صرح الميجور جنرال إيجور كوزين قائد الطيران البحري الروسي بأن البحرية الروسية ستستلم طائرة برييف بي -200 البرمائية المخصصة لعمليات الإنقاذ بنهاية عام 2019.

وقال كوتشين ـ في مقابلة أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية - "إنه من المقرر أن نتسلم الطائرة البرمائية برييف بي -200 التي ستستخدم كطائرة انقاذ ومكافحة الحرائق بنهاية العام 2019".

وكشف أيضا أن المروحيات البرمائية لعمليات البحث والإنقاذ سيتم انتاجها لصالح البحرية الروسية في الخطة 2031-2050، عندما ستستمر المرحلة الثالثة من تحديث طائرات البحرية الروسية.

تم تصميم الطائرة بي 200 من قبل شركة برييف لصناعة الطائرات والتي تم بناؤها بواسطة شركة ايركوت، وكلاهما جزء من شركة الطائرات الروسية المتحدة (UAC)، وبامكان الطائرة استيعاب 12 ألف لتر من المياه، وقادرة على نقل 42 طنًا من البضائع.