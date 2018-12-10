«الصحة العالمية»: حرب اليمن أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 70 ألف شخص

أفادت بيانات لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن حرب اليمن أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 9200 طفل.

ووفقا للمنظمة الأممية، فإن العدد الفعلي ربما يكون أعلى بكثير لكون إحصائية المنظمة لضحايا الفترة من مارس من عام 2015 وحتى أكتوبر من العام الجاري تتضمن فقط إحصائيات المستشفيات.

وخلال هذه الفترة تضمنت إحصائيات المنشآت الطبية ما يقرب من 10 آلاف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح.

وتضمنت المحصلة 849 قتيلا من الأطفال، و10 أضعاف هذا العدد من المصابين.

وتتواصل منذ الخميس الماضي مشاورات تستضيفها السويد بين ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمتمردين الحوثيين، وذلك في إطار مسعى تقوده الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب الأهلية التي دفعت البلاد إلى حافة المجاعة.