اقتصادي أمريكي يستبعد زيادة الفائدة خلال العام المقبل

قال المستثمر ومدير صناديق الاستثمار الأمريكي، بول تودور جونز، إنه لا يتوقع إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، على زيادة أسعار الفائدة مجددا خلال العام المقبل، مع مخاطر تباطؤ نمو الاقتصاد على خلفية تراجع أسعار السلع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتخصص في إدارة صناديق التحوط الاستثمارية قوله في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية القول "لا اعتقد أنهم سيرفعون الفائدة عام 2019"، مضيفا أن تراجع أسعار السلع سيضع ضغوط كساد على الاقتصاد الأمريكي "أنا دائما انظر إلى السلع، لأنها مؤشر رئيسي مهم".

وأضاف "تودور" مؤسس شركة "تودور إنفستمنت كورب" للاستثمار إنه من المحتمل أن تشهد الأسواق "المزيد من التقلبات خلال العام المقبل" مضيفا أنه يتوقع تذبذب الأسعار بين الصعود 10% والتراجع بنسبة 10% خلال العام المقبل، وأنه سيتدخل بالشراء عندما تنخفض الأسعار بنسبة 10% لأنها ستعود إلى التراجع بعد ذلك.

كما حذر المستثمر الأمريكي من احتمال حدوث "فقاعة ائتمانية عقارية"، معربًا عن أمله في ألا يقلل أحد من خطورة تأثيرها السلبي.

وعن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قال "جونز" أن لها "تأثير عاطفي" على الأسواق.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات فإن ثروة جونز تقدر بنحو 3.3 مليار دولار.