منظمات أوروبية لحماية المستهلك تتخذ إجراء ضد بند «عدم الظهور» في تذاكر الطيران

أعلنت مظلة لمنظمات أوروبية معنية بحماية المستهلك، اليوم الاثنين، أن عددا من هذه المنظمات يتخذ إجراءات ضد ممارسة شائعة لشركات الطيران، وهي إلغاء رحلة عودة الركاب الذين لا يستخدمون التذكرة في رحلة الذهاب.

وقالت مونيك جوينز، من المنظمة الأوروبية للمستهلكين، إن "البند /نو شو/ (عدم الظهور) هو جائر تماما. لقد دفع المسافر ثمن التذاكر وينتظر أن يتمكن من استخدامها".

وأضافت أن الركاب غالبا ما "يصدمون" باكتشافهم في آخر لحظة أن ما تبقى من تذكرتهم غير ساري . وقالت :"يجب إيقاف هذه الممارسة غير العادلة ، ولهذا السبب تتخذ منظمات حماية المستهلكين إجراء اليوم".

ويقول الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وهو اتحاد لشركات الطيران، إن هذه الممارسة مهمة لضمان "مجموعة متنوعة من الخيارات والأسعار" للمسافرين ، مع تقديم توضيح حول من سوف يسافر فعليا في رحلة معينة.

وتتخذ منظمات هولندية ويونانية إجراء، اليوم الاثنين، ضد الخوط الجوية الهولندية "كيه.إل.إم" ، في حين تطالب منظمة "ويتش؟" البريطانية لحماية المستهلكين كل من الخطوط الجوية الفرنسية والهولندية والسويسرية والقطرية والإماراتية والبريطانية وشركات فيرجن أتلانتك و"فلاي بي" والخطوط الجوية السنغافورية بإنهاء هذه الممارسة ، وفقا للمنظمة الأوروبية للمستهلكين.

وفي مالطا وجمهورية التشيك والدنمارك ، تتواصل منظمات المستهلكين من السلطات الوطنية ، في حين لجأت منظمة بلجيكية لحماية المستهلكين إلى القضاء برفع دعوى ضد الخطوط الجوية الفرنسية والهولندية للطعن ضد بند عدم الظهور ، حسبما أضافت المظلة الأوروبية.

وأشارت المنظمة الأوروبية إلى أنه انتصرت منظمات للمستهلكين في النمسا وألمانيا وإسبانيا في قضايا في الماضي ضد شركات الطيران الوطنية النمساوية والألمانية والأيبيرية والبريطانية.