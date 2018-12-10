الصين تؤكد ضرورة تقديم المجتمع الدولي مساعدات لدول منطقة القرن الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاوتسو، أنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم مساعدات بناءة لدعم دول منطقة القرن الإفريقي.

وقال المندوب الصيني، إن العلاقات بين دول القرن الإفريقي شهدت تحسناً خلال الشهور القليلة الماضية، وإن الصين تأمل في أن تنتهز دول المنطقة الفرصة الإيجابية المتاحة حاليا لتعزيز الحوار والتشاور والعمل معاً من أجل حل المشكلات الراهنة.

وأضاف السفير الصيني "إن رفع العقوبات التى تستهدف إريتريا -بعد تقاربها مؤخرا مع جيرانها في المنطقة- يساعد على تحقيق السلام والتنمية في المنطقة".

وتعهد المندوب الصيني بأن تواصل بلاده العمل مع المجتمع الدولي، للقيام بدور بناء في عملية تحقيق السلام والاستقرار والتنمية بدول منطقة القرن الإفريقي.