الشرطة العراقية: ضبط نفق لداعش يحتوي على أسلحة ومتفجرات في كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، العثور على نفق لتنظيم " داعش" الإرهابي يحتوي على أسلحة ومتفجرات في كركوك.

وقالت الشرطة، في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إن قطاعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك تشرع بعمليات تفتيش لـ17 منطقة وقرية تابعة لمحافظة كركوك لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث شملت المناطق (نبي اوه، منصور اغا، يارنجه، وادي الخاصة، وسطية العليا، وادي الشاي قرب قرية سماكة السفلى، ووادي الشاي قرب قرية ربيضة، قوشقاية، نادر اوه، قره دره، جحيش، علي الدحام، العوادية، عطشانه، عطشانه العليا والسفلى، علي السلطان، النكار).

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن العثور على وكر تابع لداعش ونفق بطول 65 مترا بداخله تيار كهربائي ويحتوي على أبواب تستخدم كأسرة منام وفرش، و لغم مضاد للدروع وصاروخ و قاذفتين وعبوتين ناسفتين وبندقية كلاشنكوف وبندقيتين صيد مع خزنة بندقية داخل النفق.

وقام الجهد الهندسي التابع للشرطة الاتحادية، بتفكيك العبوات الناسفة الموجودة داخل النفق ورفع جميع الأسلحة وتسليمها الى الجهات المختصة.