رئيس كوريا الجنوبية: جهود السلام تشكل مرحلة لتعزيز حقوق الإنسان

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الاثنين، إن الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، من شأنها أن تساعد على تعزيز حقوق الإنسان.

وجاءت تصريحات مون التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ70 ليوم حقوق الإنسان، الذي يحل بمناسبة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال مون، إن القضاء على آثار الحرب الباردة في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم هناك، من شأنهما أن يعززان حقوق الإنسان لكل الناس، مضيفا أن ذلك سيمهد الطريق للحرية والعدالة والسلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا والعالم بأسره، مؤكدا أن توطيد السلام سيضمن تعزيز حقوق الإنسان والعكس صحيح.

وأضاف أنه من بين الدول التي شهدت الحكم الاستعماري والديكتاتورية والحرب، هناك عدد قليل من الدول التي تتمتع بمستوى حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، متابعا: "ولكن أمامنا طريق طويل لنقطعه، فالحرب في شبه الجزيرة الكورية لم تنته ولم يتحقق السلام بعد".