ناشيونال جيوجرافيك: متوسط أعمار الأمريكان 78 عاما

أظهر تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالاستناد لبيانات المواليد والوفيات لعام 2017، أن متوسط أعمار الأمريكيين بلغ 78.6 سنة.

وبحسب موقع ناشيونال جيوجرافيك، فقد انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة على مدى الـ 4 سنوات الماضية، وهو أمر مزعج، فسره مسؤولو الصحة في الولايات بأنه نتيجة لإرتفاع في الوفيات بسبب الانتحار، وتعاطي جرعات زائدة من المخدرات.

وألقي الموقع نظرة على الأرقام المثيرة للإهتمام، في الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال، جاءت ولاية هاواي في المرتبة الأولى حيث يعيش فيها الأفراد الأطول عمرا في الولايات، بعمر 81.5 سنة، في حين جاءت ولاية كاليفورنيا في المرتبة الـ7 بعمر 80.9 سنة، بينما إحتلت ولاية مسيسيبي المرتبة الأخيرة لأقصر الأعمار في أمريكا، بـ74.5 سنة.

وتتطابق بعض الأعمار في بعض الولايات مع أعمار سكان دول أخري مثل، هولندا التي جاءت في المرتبة الأولى مع ولاية هاواي بـ81.5 سنة، والدانمارك في المرتبة الـ8 مع ولاية نيويورك بـ80.8 سنة، والجزائر في المرتبة 39 مع ولاية ألاسكا بـ77.7 سنة.